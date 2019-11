Tiroteio em supermercado nos Estados Unidos faz três mortos

Três pessoas foram encontradas mortas esta segunda-feira nas imediações de um supermercado Walmart em Duncan, no estado norte-americano de Oklahoma, na sequência de um tiroteio.

Uma das vítimas é o próprio atirador, revelou Danny Ford, o chefe da polícia local, à estação de televisão KSWO. A polícia foi alertada para a ocorrência pouco antes das 10h locais, mais seis horas em Portugal continental.



Não há ainda informação sobre as motivações do atirador.

Duncan é uma cidade pequena, onde habitam cerca de 23.000 pessoas, sendo sede do condado de Stephens. As escolas locais foram temporariamente colocadas em "lockdown", ou seja, as entradas e saídas foram barradas.