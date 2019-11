Supremo bloqueia divulgação de declaração de rendimentos de Trump

O Supremo Tribunal dos EUA bloqueou esta segunda-feira, com caráter temporário, a decisão que obrigava a empresa de contabilidade de Donald Trump a fornecer as últimas declarações de rendimentos do presidente ao Comité de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes, liderado pelo Partido Democrata.

A decisão é assinada pelo juiz-presidente do Supremo, John Roberts, e não indica se o recurso de Trump para a mais alta instância jurídica nacional, visando manter o segredo dias suas finanças, vai ser analisado. Apenas paralisa formalmente o processo até uma decisão do coletivo de nove juízes.

Trump tem defendido com unhas e dentes a privacidade dos seus dados financeiros, que também é posta em causa por outro processo paralelo que decorre em Nova Iorque. Neste caso, a decisão de que Trump deve entregar as suas declarações de rendimentos é do Tribunal de Recurso do Distrito de Columbia, em Washington, que confirmou a decisão tomada em outubro de obrigar a empresa Mazars a ceder os dados. Donald Trump anunciou na sexta-feira que iria recorrer ao Supremo.