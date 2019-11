EUA. Tiroteio em encontro de família faz quatro mortos e seis feridos em Fresno

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas quando um homem entrou no quintal de uma casa e disparou sobre um encontro de família. O ataque ocorreu na cidade americana Fresno, na Califórnia.

"Encontrámos vários indivíduos mortos no jardim das traseiras da casa", disse o tenente da polícia local, durante uma conferência de imprensa.

O tiroteio ocorreu numa residência onde cerca de 35 pessoas, incluindo crianças, onde amigos e familiares estavam a ver um jogo de futebol

O alerta chegou às autoridades cerca das 20h00 (quatro da madrugada de segunda-feira em Portugal).

Um ou mais atacantes entraram na residência e abriram fogo no jardim.

Três pessoas morreram no local, “todos homens asiáticos de 25 a 30 anos”, e uma quarta pessoa, transportada em estado crítico para o hospital, morreu devido aos ferimentos.

Detetives da polícia estão proceder a investigações no local, falando com potenciais testemunhas e procurando provas que levem à identificação do suspeito do crime.

O tiroteio ocorreu aconteceu quatro dias após um jovem, de 16 anos, ter disparado sobre colegas de escola, matando dois, em Santa Clarita, naquele estado norte-americano, que tem algumas das mais rígidas leis de porte de arma nos Estados Unidos.