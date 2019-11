Diretor do "New York Times" acusa Trump de pôr em risco a vida dos jornalistas

“Penso que quando ele ataca jornalistas e lhes chama nomes, isso põe as suas vidas em risco. Quando ofende os jornalistas, publicitando os nomes deles, afirmando que não são americanos, que são inimigos do povo… esta frase tem uma história profunda. Acho que, quando ele diz isto, é um ataque chocante à imprensa.”

Em entrevista ao diário britânico "The Guardian" , Baquet diz que, ao incentivar ameaças pessoais e descrever os jornalistas como “inimigos do povo”, o Presidente norte-americano está a colocar a vida destes profissionais em risco, considerando os sucessivos comentários do chefe de Estado “chocantes” e desadequados ao cargo que ocupa.

O diretor executivo do "New York Times", Dean Baquet, criticou esta segunda-feira os ataques de Donald Trump aos jornalistas, dizendo que põem em risco a vida dos jornalistas do seu e de outros jornais.

Apesar desta tensão permanente entre Trump e os media, e em particular com o "New York Times", Baquet tem imposto uma linha editorial que se abstém de classificar as ações do Presidente. Esta opção de fundo tem gerado críticas à publicação norte-americana por parte da esquerda, que considera inaceitável que não classifique certos comportamentos do Presidente como “racistas” ou “sexistas”.

O diretor do diário nova-iorquino admite que tanto leitores como colaboradores internos da publicação têm pedido uma abordagem mais crítica às ações de Trump. Contudo, Baquet defende que o objetivo do seu trabalho e o da sua equipa é “abordar o mundo com tremenda curiosidade” mais do que atuar como oposição ao atual Presidente dos EUA.