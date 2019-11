Cabo Verde. Portugal apoia candidatura do Tarrafal a património mundial

O Instituto do Património Cultural (IPC) cabo-verdiano está a ultimar, com a Direção-Geral do Património Cultural de Portugal o apoio ao projeto de candidatura do antigo Campo de Concentração do Tarrafal a património da humanidade.

A informação consta de uma nota publicada esta segunda-feira pelo IPC, na sequência da visita a Portugal, na semana passada, do presidente do instituto caboverdiano, Hamilton Jair Fernandes, no âmbito da cooperação técnica que já existe entre as duas instituições.

Acompanhado por Paula Silva, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o responsável cabo-verdiano visitou o Museu Nacional Resistência e Liberdade, exemplo que Cabo Verde pretende aproveitar.