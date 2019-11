Adolescente de 15 anos e condutor de camião morrem em colapso de ponte em Toulouse

Uma ponte sobre o rio Tarn, situada a a norte da cidade francesa de Toulouse, colapsou na manhã desta segunda-feira, provocando a morte de uma adolescente de 15 anos e do condutor de um veículo pesado de transporte de mercadorias.

Inicalmente, as equipas locais de resgate avançaram que um ligeiro e um pesado atravessavam o tabuleiro no momento do colapso, mas o Procurador da República em Toulouse, que está a coordenar as investigações, avançou que também um autocarro de passageiros fazia a travessia, pelo que se aponta para um número indeterminado de desaparecidos. Os veículos com mais de 19 toneladas estavam proibidos de circular naquela ponte.

Horas depois de confirmada a morte da jovem de 15 anos, Eric Oget, autarca de Mirepoix-sur-Tarn, disse à estação televisiva BFM TV que o condutor de um camião também perdeu a vida no incidente.