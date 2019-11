Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa do "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista, de 19 anos, subiu dois lugares e ocupa, agora, o 563.º posto.

Por outro lado, Inês Murta, que surge em segundo na hierarquia portuguesa, desceu quatro degraus, para 625.º. A última tenista nacional no "top-1000", Maria Fonte, desceu três posições, para 884.ª.

Nota, ainda, para Sara Lanca, que com uma escalada de 16 lugares está cada vez mais perto das 1000 melhores do mundo: para já, é 1016.ª.

No topo, tudo igual, dado que as tenistas de elite não jogarão mais torneios: a australiana Ashleigh Barty lidera, com vantagem considerável sobre a checa Karolína Plísková e a japonesa Naomi Osaka, segunda e terceira classificadas, respetivamente.