Celtics perdem depois de dez vitória consecutivas

Os Sacramento Kings colocaram um ponto final na série de vitórias dos Celtics. A equipa de Boston estava numa sequência de dez vitórias seguidas, não perdia desde o primeiro jogo da temporada, e acabou por cair em Sacramento, por 100-99.

Buddy Hield foi a estrela da noite, com 35 pontos, seis ressaltos e duas assistências. Nemanja Belica fez duplo-duplo, com 12 pontos e 14 ressaltos. Os Celtics não contaram com Gordon Hayward e o melhor marcador da equipa foi Jaylen Brown, com 18 pontos. Daniel Theis fez duplo-duplo, com 14 pontos e dez ressaltos.



NBA

Resultados

