O Sporting de Braga recebeu e goleou o CR Candoso, em partida da 10ª jornada do campeonato nacional de futsal.

Coelho, Douglas, Nilson (2), Márcio (2), Amílcar, Ricardinho e Douglas foram os autores dos golos da equipa minhota.

Com este resultado, o Braga sobe ao 5º lugar da tabela, com 17 pontos. O Candoso é último, com apenas três somados.