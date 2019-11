Gustavo Henrique está a ser apontado ao FC Porto, depois de terem surgidos rumores do possível interesse do Sporting no central brasileiro.

Em entrevista a Bola Branca, Leandrinho médio defensivo do Vitória de Setúbal elogia o seu antigo colega de equipa

"O Gustavo Henrique é um grande jogador. É um excelente profissional. É um central muito forte no jogo aéreo, muito bom tecnicamente, posiciona-se muito bem. Jogámos juntos sete anos, desde da formação até à equipa A dos Santos. É um grande amigo que eu fiz no futebol e é uma excelente pessoa", revelou.

O central do Santos que está em final de contrato, já revelou que deseja jogar na Europa, Leandrinho acredita que a adaptação será fácil.

"A adaptação é sempre difícil no começo. Com mudança de país, de cultura, outro estilo de jogo é sempre difícil. Mas pelo que conheço do Gustavo, pelo jogador que ele é, tenho a certeza que se vai adaptar facilmente ao futebol europeu", concluiu.