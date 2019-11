Edmilson: "Gustavo Henrique pode ter sucesso no Sporting ou no FC Porto"

Edmilson, antigo jogador de FC Porto e Sporting, valida o esforço dos dois clubes para contratar Gustavo Henrique, um central com presente e futuro. Contudo, sublinha que o negócio pode ser difícil de concretizar.

"É um jogador experiente, com 26 anos, e que dispensa apresentações. Está a jogar no Santos, uma das melhores equipas do Brasil. Tanto no Sporting como no FC Porto, iria ter sucesso e entrava logo na equipa. Mas o negócio pode não vai ser fácil, porque há clubes brasileiros interessados na sua contratação. Mas há algo que pode influenciar, que é o seu desejo de jogar na Europa", afirma, em entrevista a Bola Branca.



Gustavo Henrique é representado por Deco e foi apontado a Alvalade, no entanto, segundo "A Bola", estará agora mais perto de ser reforço do FC Porto em janeiro. A SAD portista terá avançado com argumentos financeiros mais fortes, para desviar Gustavo Henrique para o Dragão. Edmilson considera que o central pode encaixar bem em qualquer equipa:

"O Gustavo é um central muito forte e alto, foi considerado muitas vezes como o melhor central do campeonato Paulista, é um central que sabe jogar e como muita técnica, ele encaixaria bem em qualquer clube europeu."