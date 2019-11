Apuramento em revista

O apuramento de Portugal para o Euro 2020 está em destaque nas manchetes dos três jornais desportivos, esta segunda-feira. A seleção nacional venceu o Luxemburgo, por 0-2, e está na fase final.

"Feito!", exclama "O Jogo". Seleção nacional consegue 11.º apuramento consecutivo para uma grande competição. "Agora venha o caneco", deseja o "Record", com Bruno Fernandes em destaque. O médio do Sporting marcou o primeiro golo no Luxemburgo. Ronaldo fez o segundo, o 99.º pela seleção.

"Sorri Portugal. Estamos no Euro 2020", escreve "A Bola", que também dá relevo às palavras de Fernando Santos: "Como sempre, lá estaremos como candidatos".

Julgamento do ataque à Academia de Alcochete começa hoje e os três desportivos assinalam o dia.

Do mercado, três notícias. Besiktas quer Aboubakar, informa o "Record"; "A Bola" conta que Gustavo Henrique está a caminho do Porto e que WBA quer lucrar com Matheus Pereira, jogador cedido pelo Sporting. Ingleses vão pagar 10 milhões de euros para de seguida venderem o passe.