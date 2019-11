André André, Wakaso e Bondarenko perto do regresso aos relvados

André André, Wakaso e Bondarenko estão perto de recuperar de lesões e ser opção para Ivo Vieira no Vitória de Guimarães.

O médio de 30 anos regressou ao clube vimaranense na última temporada, e lesionou-se a 9 de março, frente ao Sporting de Braga. André André foi operado ao tendão de Aquiles e está agora "em processo de reintegração no campo e de retoma dos índices físicos", de acordo com a atualização do boletim clínico.

Já Wakaso, que também ainda não jogou esta época, tinhasido operado ao joelho direito, e está "a progredir no trabalho de campo em fase de reintegração".

Joseph, que sofreu uma grave lesão na anca direita contra o Ventspils, nas pré-eliminatórias da Liga Europa, e está "A recuperar de cirurgia. Encontra-se a cumprir um programa de reabilitação prolongado e ainda em fase de pós-operatório recente. Faz tratamento de fisioterapia e programa de ginásio".

Jhonatan, guarda-redes contratado este verão ao Moreirense, continua, de igual modo, "a recuperar de cirurgia e a cumprir um programa de reabilitação prolongado".