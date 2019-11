Real Madrid perde James Rodríguez até ao final do ano

O Real Madrid vai estar privado de James Rodríguez durante cerca de um mês e meio. O internacional colombiano perderá o clássico com o Barcelona, para o campeonato, marcado para o dia 12 de dezembro.

No site oficial, esta segunda-feira, o Real revelou que, após exames, foi diagnosticado a James uma entorse do ligamento interno do joelho esquerdo. A lesão foi contraída a 15 de novembro, em Miami, durante um treino da seleção da Colômbia, orientada por Carlos Queiroz. O técnico português dispensou o médio da concentração.

De acordo com o jornal espanhol "As", este tipo de lesão costuma resultar num tempo de paragem mês e meio, o que significa que James não só perderá a visita ao Barcelona, como não deverá voltar a jogar em 2019.