Neymar recusa renovar com o PSG

Neymar recusa-se a renovar contrato com o Paris Saint-Germain, segundo avança, esta segunda-feira, o jornal catalão "Sport".

O contrato do internacional brasileiro termina em 2022 e o clube pretende ampliá-lo para 2025. Contudo, de acordo com a referida fonte, Neymar não quer negociar, dado que pretende voltar ao Barcelona.

O regresso já esteve próximo, na última época, mas o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, não permitiu. Com o aproximar do final do contrato, os franceses perdem poder de negociação.

Neymar está no PSG desde o verão de 2017, quando deixou o Barcelona por 222 milhões de euros, valor que o tornou o jogador mais caro de sempre. Até agora, leva 55 golos em 63 jogos.