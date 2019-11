Moçambique empata em Cabo Verde com golo de Witi nos descontos

Moçambique empatou em casa de Cabo Verde, por 2-2, num jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

O golo do empate da seleção moçambicana surgiu apenas aos 92 minutos, pela autoria de Witi, avançado do Nacional da Madeira. Antes, Gerry Rodrigues adiantou Cabo Verde no marcador,aos 6 minutos.

Mexer empatou aos 18 e Ryan Mendes voltou a colocar Cabo Verde na liderança, aos 57 minutos.

Zé Luís, avançado do FC Porto, foi titular na seleção cabo-verdiana, mas ficou em branco. A seleção de Cabo Verde é treinada por Rui Águas, enquanto que a moçambicana é orientada também pelo português Luís Gonçalves

Com este resultado, Moçambique lidera o grupo com os mesmos 4 pontos que os Camarões. Em terceiro segue Cabo Verde, com apenas 2 pontos. O Rwanda é o último classificado, ainda sem pontuar.