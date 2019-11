Mainz contrata treinador despedido pelo Colónia

Achim Beierlorzer está de volta aos bancos da Bundesliga, nove dias depois de ter sido despedido do Colónia. O alemão, de 51 anos, foi anunciado, esta segunda-feira, como treinador do Mainz.

No site oficial, o Mainz revelou que Beierlorzer assinou contrato válido até ao final da época. "É engraçado como o futebol funciona. Há uma semana, estava no Colónia e, agora, sou treinador do Mainz. As coisas podem acontecer muito rapidamente nesta indústria, sobretudo quando chegas a acordo tão facilmente", afirmou o técnico, citado pelo site do Mainz.

Mais curioso ainda é que a última vitória do anterior treinador do Mainz, Sandro Schwarz, foi precisamente frente ao Colónia, então treinado por Beierlorzer, a 25 de outubro. Desde então, os "zerofivers" sofreram duas derrotas consecutivas, a última uma embaraçosa goleada, por 8-0, no terreno do Leipzig.

Achim Beierlorzer deixou o Colónia na 17.ª posição da Bundesliga, com oito derrotas em 11 jogos, e herda o Mainz em 16.º, com o mesmo registo.