Low não inclui Alemanha e Portugal na lista de favoritos no Euro 2020

Joachim Low, selecionador alemão, não inclui a sua equipa nem a seleção portuguesa no lote de favoritos à conquista do Campeonato da Europa, que decorre em 2020. Em conferência de imprensa, o selecionador campeão do mundo em 2014 elege os seis favoritos.

"Seleções como Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica e Holanda estão acima de nós. Todos eles já fizeram uma mudança de gerações e, por isso, não nos vejo favoritos à conquista do Europeu", disse.

Para a fase final do Europeu de 2020 estão já qualificadas 17 seleções: Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Alemanha, Holanda, Croácia, Áustria e Portugal.

Seleção portuguesa entrará em prova a defender o título conquistado em 2016.