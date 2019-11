Ibrahimovic explica a Harry Kane como ganhar troféus

Zlatan Ibrahimovic tem a solução para Harry Kane começar a ganhar troféus.

O internacional inglês é a grande estrela do Tottenham e considerado um dos melhores pontas-de-lança do mundo, no entanto, ainda não tem qualquer taça na vitrina. Em entrevista ao "Bethard", Ibrahimovic explicou a Kane como resolver este imbróglio.

"Se ele quer ganhar grandes troféus, tem de mudar [de clube]. O Tottenham tem uma grande equipa, mas não estão num nível para ganhar tudo, mesmo tendo um treinador fantástico. As pessoas lembram-se de nós pelo que vencemos e, no final de contas, ele precisa de vencer", sublinhou o sueco.

Ibra assume-se fã de Kane, "um bom ponta-de-lança ainda em crescimento". Contudo, vinca que "é diferente jogar bem num clube grande".