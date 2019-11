Coates lesiona-se ao serviço da seleção

Sebastián Coates, defesa-central do Sporting, saiu lesionado da partida entre a seleção do Uruguai e da Argentina.

O jogador dos leões já tinha sido titular no particular contra a Hungria e voltou a merecer a confiança do selecionador. Num lance com Lionel Messi, aos 16 minutos, Coates ficou lesionado e teve de ser substituído, com queixas na coxa.

O Sporting não entra em campo este fim-de-semana, devido a já ter sido eliminado da Taça de Portugal. O próximo jogo é a 28 de novembro, contra o PSV Eindhoven, em Alvalade, para a Liga Europa.