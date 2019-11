Acuña, Saravia e Coates titulares no empate entre Uruguai e Argentina

Uruguai e Argentina empataram a duas bolas, esta tarde, em Israel, num jogo particular.

Renzo Saravia, do FC Porto, foi titular no lado direito da defesa da argentina, assim como Acuña, do Sporting, e Sebastien Coates, do lado uruguaio. O defesa-central saiu lesionado ainda no primeiro tempo.

Agustín Marchesín, guarda-redes, ficou no banco, enquanto que Nehuén Pérez, do Famalicão, não integrou a ficha de jogo.

O Uruguai entrou a vencer, com golo de Edison Cavani aos 34 minutos, assistido por Suárez. Já no segundo tempo, Aguero respondeu ao cruzamento de Messi e igualou, aos 63 minutos. Luis Suarez voltou a colocar a argentina na frente, aos 68 minutos. Aos 92 minutos, Messi, de penáli, restabeleceu o empate.