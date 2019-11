Câmara de Portimão disponibiliza 1,5 milhões para receber Mundial de MotoGP

A Câmara de Portimão aprovou uma verba de 1,5 milhões de euros para apoiar o regresso do Mundial de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), disse esta segunda-feira à Lusa a presidente da autarquia, Isilda Gomes.

"A Câmara aprovou, por unanimidade, uma proposta de apoio financeiro para provas internacionais de MotoGP, num valor global de 1,5 milhões de euros para três anos, ou seja, 500 mil euros por ano para cada Grande Prémio", indicou a presidente da Câmara de Portimão.

Segundo a autarca, no documento, é reconhecido o elevado interesse da prova, "pelo impacto económico e pela capacidade de projeção da imagem do Algarve e de Portugal em todo o mundo".

"Consideramos que uma prova desta categoria trará uma projeção enorme para a região e, mesmo de Portugal, ao nível do turismo, face à sua dimensão mundial", sublinhou.

No documento fica garantido o pagamento de 1,5 milhões de euros, durante um período de três anos, à Dorna, detentora dos direitos para a realização do Mundial de MotoGP, caso a prova seja contratada pelo AIA.

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) avançou que o Mundial de MotoGP pode regressar a Portugal em 2022, tendo o Governo português manifestado já disponibilidade para encontrar uma solução para realizar a prova.

Portugal está afastado da elite do motociclismo de velocidade desde 2012, quando o autódromo do Estoril recebeu o último Grande Prémio de Portugal, após 13 anos consecutivos presente no calendário.