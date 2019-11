​TAP com prejuízos de 111 milhões de euros

A companhia aérea TAP registou prejuízos de 111 milhões de euros, entre janeiro e setembro. Os números foram revelados esta segunda-feira.



A empresa justifica os resultados negativos, essencialmente, com “variações cambiais sem impacto na tesouraria".

“Excluindo esta variação cambial, o lucro líquido consolidado do Grupo TAP, no terceiro trimestre de 2019, foi de 61 milhões de euros positivos, compensando em mais 50% o prejuízo gerado no primeiro semestre de 2019”, refere a companhia em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A administração da TAP destaca a tendência de recuperação do número de passageiros transportados no terceiro trimestre do ano.