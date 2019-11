Vizela pede Pizzi, André Almeida e Samaris a Bruno Lage

José Maria deixa, na Renascença , o pedido a Bruno Lage: "Gostaríamos de ver o Pizzi aqui, porque o Pizzi é um jogador fundamental. E toda a gente aqui em Vizela gosta muito do André Almeida. E do Samaris também. Gostaríamos imenso de ver o Samaris jogar em Vizela. Se o Bruno Lage não o convocar, paciência, porque quem manda é o treinador".

Pizzi, André Almeida e, provavelmente o nome mais surpreendente, Samaris. São os três jogadores que o presidente da Casa do Benfica de Vizela convoca para o jogo da Taça de Portugal entre o clube da terra e os campeões nacionais.

José Maria gostava de ver a maior parte dos jogadores mais influentes em ação, em Vizela, e alerta Lage para não desvalorizar o adversário, "até porque no Campeonato de Portugal já se pratica bom futebol". O Vizela lidera a Série A do terceiro escalão do futebol português e não perde há seis jogos.

Ansiedade e entusiasmo em Vizela

A visita do Benfica está a ser preparada com entusiasmo e vive-se um clima de euforia em Vizela. Por um lado, os adeptos do clube minhoto e, por outro, os benfiquistas da região estão ansiosos pelo desafio.

O Benfica só defrontou os vizelenses para o campeonato nacional da 1ª divisão em 84/85, mas o desafio aconteceu Guimarães. Desta vez, será mesmo em Vizela e, por isso, "filhos e pais, todos pedem bilhetes", assume, explicando que não pode satisfazer a todos, porque "são poucos e caros".



"Vizela vai parar para ir ao estádio", assume José Maria que garante estar a "preparar uma festa".

"Faço apelo a que todos os benfiquistas passem pela casa e, a partir daí, nós encaminharemos todos à hora certa para o estádio. Temos petiscos e lanches para as pessoas", diz José Maria, para abrir o apetite.

O Vizela-Benfica, a contar para 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sábado, às 20h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.