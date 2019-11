Novo relvado do Estádio da Luz já foi instalado e é híbrido

O novo relvado do Estádio da Luz já foi instalado e está pronto para receber a próxima partida em casa do Benfica, no dia 30 de novembro, frente ao Marítimo.

Depois de várias críticas em relação ao estado do anterior tapete, entre os quais o próprio treinador Bruno Lage admitiu a deterioração do relvado, a direção do clube encarnado decidiu trocar o tapete. A instalação foi feita pela empresa "Limontasport", que revela que o relvado será o mesmo que o do Santiago Bernabéu e San Mamés.

"A instalação do relvado do Estádio da Luz está completa. O relvado híbrido foi escolhido para garantir melhor performance, segurança e durabilidade nos próximos meses, uma escolha que foi feita também por clubes como Real Madrid, Zenit e Athletic Bilbao", pode ler-se.

O Benfica aproveitou a pausa internacional para substituir o relvado: "A instalação durou quatro dias e já está pronto a ser utilizado. O relvado tira ainda vantagem destes dias extra de descanso até ao próximo jogo oficial".