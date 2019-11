"Maior resistência e durabilidade". As vantagens do novo relvado híbrido do Estádio da Luz

O novo relvado híbrido do Estádio da Luz é mais resistente e capaz de resistir ao mau tempo do inverno. A explicação é dada por Luís Botas, da empresa "Eng Global" e especialista em relvados, que deixa elogios ao novo tapete instalado pelo Benfica.

"O relvado, como o nome indica, tem fibras sintéticas, que funcionam como uma matriz, onde é semeado, pro cima, o relvado natural. Isto fortalece a estrutura do relvado, principalmente na partida radicular, para que tenha mais resistência e maior durabilidade. Ao longo do tempo, o relvado vai manter-se mais uniforme", disse, em declarações a Bola Branca.

O tapete já foi instalado durante esta pausa internacional e está pronto para ser utilizado no próximo jogo em casa, a 30 de novembro, contra o Marítimo. Luís Botas explica ainda que o relvado aguentará melhor o mau tempo do inverno e dá o exemplo das más condições do tapete do estádio Josy Barthel, no jogo entre a seleção portuguesa e do Luxemburgo.

"A injeção da matriz sintética é um bom princípio para garantir um bom relvado, principalmente em períodos de maior stress em termos de clima. Vemos imensos relvados, ao mais alto nível, por exemplo no jogo de Portugal, que aguentaria melhor se tivesse na sua origem uma estrutura mais forte", remata.