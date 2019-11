Bernardo Silva: "Gosto de acreditar que tenho um pouco de Chalana no meu jogo"

Bernardo Silva, médio do Manchester City, marcou presença no lançamento do livro "Chalana, a vida do génio", em homanagem ao antigo jogador do Benfica que orientou Bernardo nas camadas jovens. O atual jogador dos "citizens" "gosta de acreditar que tem um pouco de Chalana" na sua forma de jogar.

"Foi meu treinador, dava-me muitos conselhos, era uma pessoa que me apoiava imenso. Jogamos numa posição semelhante, gosto de acreditar que tenho um pouco de Chalana no meu jogo", disse, em declarações à comunicação social.

Se Chalana jogasse atualmente, Bernardo não tem dúvidas em relação à sua valia: "Pela velocidade que imprimia nos jogos, os desiquilíbrios que conseguia, era dos melhores do mundo hoje. 200 milhões de euros acho que seria justo para ele", disse, em tom de brincadeira.

O médio mostrou-se satisfeito por poder marcar presença no lançamento, devido às pausas internacionais, e fez a homenagem à lendas das águias.

"Foi uma pessoa que teve um impacto gigante na minha carreira. Foi dos que mais me ajudou num momento menos bom e fez com que eu conseguisse a voltar a jogar com alegria. Foi um prazer vir aqui hoje, estar com ele, até porque já não estava há algum tempo. Coincidiu com a paragem das seleções e é um orgulho poder dizer obrigado", remata.