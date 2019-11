"Um novo impulso para a causa da canonização" de D. António Barroso, o "bispo dos pobres"

Na homilia da eucaristia a que presidiu, D. Jorge Ortiga lembrou o testemunho de vida de D. António Barroso e prometeu corresponsabilidade na causa de canonização "pedindo e dando a conhecer as graças que poderão resultar em possíveis milagres".

O arcebispo de Braga acredita que a cerimónia ajudará na causa de canonização do antigo bispo do Porto, também conhecido como "Bispo Missionário" ou "Pai dos Pobres".

A Arquidiocese de Braga fez cumprir este domingo a vontade da Santa Sé ao trasladar do cemitério de Remelhe, Barcelos, para a Igreja paroquial os restos mortais de D. António Barroso.

D. Jorge Ortiga lembrou que D. António Barroso "passou à história com o nome de pai dos pobres", reforçando a ideia de que o antigo bispo do Porto "tudo fez pelos pobres", o que deve levar a Igreja, "seguindo os passos de D. António Barroso", a recuperar também “esta opção preferencial pelos pobres".

Seguindo as pegadas do venerável D. António “saberemos ir à causa de tantas situações que teimam em persistir nas diversas formas de desigualdade social com tantas formas de marginalidade e exclusão”.

“Junto dos restos mortais de D. António devemos, por isso, a ouvir a voz lancinante de tantas situações desumanas que teimam em persistir", concluiu o arcebispo primaz de Braga.

Por sua vez, o bispo do Porto, que concelebrou, garantiu que a Diocese do Porto tudo fará para fazer avançar o processo de canonização de D. António Barroso.

D. Manuel Linda revelou que dos primeiros atos como Bispo do Porto foi dirigir-se a Roma para falar "na congregação para a causa dos santos de dois grandes do Porto: D. António Barroso e Padre Américo".