​Arcebispo de Braga contraria “situação de bem-estar” em Portugal e alerta para “novos rostos de pobreza”

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, alerta para os “novos rostos de pobreza” e contraria quem diz que a crise já passou e os portugueses vivem numa situação de bem-estar.



Durante a cerimónia de trasladação dos restos mortais de D. António Barroso, o arcebispo lembrou o testemunho do antigo bispo do Porto, conhecido como o “bispo dos pobres”.

“Pretendem dizer-nos que, economicamente, Portugal encontra-se numa situação de bem-estar. Não custa muito contradizer estas afirmações, basta ir ao encontro da vida de muitas famílias para reconhecer, hoje, novos rostos de pobreza”, declarou D. Jorge Ortiga.

“Seguindo as pegadas do venerável D. António, saberemos ir à causa de tantas situações que teimam em persistir nas diversas formas de desigualdade social, com todas formas de marginalidade e exclusão. Na verdade, hoje, nem todos os portugueses são iguais”, sublinhou o arcebispo de Braga.

O alerta acontece na véspera de uma reunião de trabalho entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes.

O encontro no Palácio de Belém vai servir para para discutir a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.