Catarina Martins manifesta solidariedade com os trabalhadores da cervejaria Galiza

A coordenadora do BE aproveitou, este domingo, uma iniciativa de solidariedade com os trabalhadores da Cervejaria Galiza, no Porto, que está em risco de fechar, para defender a revisão da legislação sobre os PER – Processo Especial de Revitalização.

“Este é um bom momento para rever toda a legislação sobre estes PER que em tantas empresas tem dado uma total desproteção dos trabalhadores”, considerou Catarina Martins, que almoçou na Cervejaria Galiza, desde há quatro anos em dificuldades, com dívidas aos funcionários, ao fisco e à Segurança Social.

A tentativa de resolver o problema passou pelo recurso a um Processo Especial de Revitalização (PER), aceite pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, e pela chegada de um gestor. Para terça-feira está marcada uma reunião no Ministério do Trabalho com a gerência da Cervejaria Galiza.