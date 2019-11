Sobe para três o número de mortos em acidente na A42, entre Porto e Paços de Ferreira

Aumenta para três o número de mortos de um acidente grave ocorrido este domingo à tarde e que obrigou ao corte da autoestrada A42, entre o Porto e Paços de Ferreira. Há ainda três feridos a registar, dois graves.

As vítimas mortais são um militar da GNR, uma ocupante da viatura que se despistou e o condutor de um reboque, avança a edição online do “Jornal de Notícias”.

Uma viatura da GNR e um reboque, que tinham sido chamados a socorrer um primeiro acidente, foram violentamente abalroados por um veículo, no sentido Lousada - Porto, ao quilómetro 8 da A42.

O acidente ocorreu cerca das 16h11, na zona de Arreigadas, estando ainda no local meios dos bombeiros de Paços de Ferreira, Freamunde e Lordelo.

Foram também acionadas as viaturas de emergência médica (Vmer) dos hospitais Padre Américo, em Penafiel, Pedro Hispano, em Matosinhos, e do São João, no Porto, além de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Valongo.