​Presidente da República lamenta morte em serviço de militar da GNR

O Presidente da República lamenta a morte em serviço de um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), em consequência de um acidente rodoviário ocorrido este domingo na autotrada A42, em Arreigadas, Paços de Ferreira, e o ferimento de outro militar no local.



"Foi com profunda consternação que o Presidente da República tomou conhecimento, ao fim desta tarde, da morte em serviço do militar da GNR, o cabo Jorge Gomes, e do ferimento de um outro militar que o acompanhava no local numa operação de sinalização de um primeiro acidente", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa divulgada no site da Presidência da República.

O chefe de Estado declara-se "sensível à relevância da missão de fiscalização das estradas pela GNR como forma de dissuasão dos comportamentos de risco e de redução da sinistralidade rodoviária" e "agradece o espírito de missão de todos os elementos da Unidade Nacional de Trânsito neste momento difícil".

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que estará "atento à recuperação do militar ferido" e dirige "as mais sentidas condolências à GNR e aos familiares do militar que perdeu a vida no cumprimento da sua missão".

O despiste de uma viatura hoje, cerca das 16h00, na A42, em Arreigadas, Paços de Ferreira, no distrito do Porto, provocou dois mortos, um dos quais um militar da GNR, três feridos graves e um ligeiro, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a mesma fonte, a viatura que se despistou abalroou um veículo ligeiro e um reboque e o militar da GNR que morreu terá sido atropelado quando prestava assistência a um outro acidente ocorrido pouco tempo antes no local.

A outra vítima mortal será a condutora da viatura que se despistou.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, a GNR também já manifestou a "particular consternação pela perda de um dos membros da sua família: o Cabo Jorge Gomes, que cumpria o seu dever, em prol da causa pública!"