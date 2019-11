Governo quer primeira refinaria de lítio da Europa no Porto de Leixões

O Governo português está a reunir esforços para conseguir a primeira refinaria de lítio em solo europeu em Portugal.

De acordo com a edição deste domingo do jornal “Público”, o secretário de Estado da Energia, João Galamba e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, estão a desenvolver esforços para atrair para território nacional a primeira fábrica de hidróxido de lítio na Europa.

A aposta para a sua localização é o porto de Leixões, pela proximidade com algumas zonas onde poderá haver extração, mas também num local que possa “receber concentrados de lítio de outros projectos mineiros internacionais”.

“Queremos dar um passo em frente, instalar a refinação e isso também nos posiciona para atrair investimentos em fábricas de baterias, ou de cátodos, ou de ‘powerwalls’”, disse João Galamba ao diário. “Se já se saber que quem vai ficar com as fábricas de baterias para carros elétricos é o centro da Europa […] só temos de garantir o elemento com maior valor acrescentado […] que é a produção de hidróxido de lítio”, defende o secretário de Estado.