Basquetebol. Portugal perde na Ucrânia

A seleção feminina de basquetebol perdeu 72-60 diante da Ucrânia, no segundo encontro do Grupo D de apuramento para o Europeu de 2021.

As ucranianas fecharam o primeiro período com 12 pontos à maior (21-9), depois de terem liderado por 14 (21-7), e, no segundo, ainda permitiram que Portugal reduzisse para oito (25-17), mas voltaram a fugir e fecharam a primeira parte a vencer por 18 (46-28).

As comandadas de Ricardo Vasconcelos reagiram no terceiro período, que venceram de forma clara (18-9), reduzindo para nove pontos (55-46), mas a Ucrânia voltou a superiorizar-se no último (17-14), para um triunfo final por 12 pontos.

A melhor jogadora lusa foi Sofia Silva, autora de 19 pontos e seis ressaltos.

Com este desaire, a equipa das quinas foi igualada pela Ucrânia no segundo lugar do grupo, com três pontos, menos um do que a Bélgica, que também este domingo venceu na Finlândia por 85-58.

Na primeira jornada, Portugal tinha vencido a Finlândia por 71-48. Já no terceiro jogo, Portugal vai receber a Bélgica.

Para atingir a fase final do Euro 2021, Portugal precisa de vencer o agrupamento ou ser um dos cinco melhores segundos classificados entre os nove grupos.