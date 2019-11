Estreia de Filipe Rocha não teve golos

Penafiel e Feirense empataram 0-0, em jogo em atraso da 8.ª jornada da II Liga, um resultado mais penalizador para a equipa de Santa Maria da Feira, em que se estreou o treinador Filipe Rocha.

O Penafiel, que somou o sétimo jogo sem vencer, em todas as competições, isolou-se no nono lugar, com 13 pontos, mais dois do que o Feirense, no 11.º posto, em igualdade pontual com o Benfica B.

O Feirense estreava Filipe Rocha como treinador, na expectativa de fazer corresponder a qualidade do plantel aos resultados, e logo no primeiro minuto Fábio Espinho tentou a sorte de fora da área, num remate que ainda assustou Luís Ribeiro.

Os adeptos do Penafiel despediram-se com assobios e lenços brancos.