É notícia. Benfica sofreu um golo no campeonato feminino

O Benfica venceu o Futebol Benfica, por 2-1, num dérbi de Lisboa, em jogo da jornada 7 do campeonato nacional de futebol feminino.

Foi um triunfo difícil para as encarnadas, que dominaram, mas sofreram o primeiro golo na Liga (58-1).

Os golos das comandadas de Luís Andrade foram apontados por Geyse e Nycole. Já pelo Fofó descontou Catarina Carvalho, na marcação de um canto direto.

Também este domingo, Sporting e Sp Braga também ganharam as respetivas partidas.

A equipa de Alvalade goleou o Cadima por 8-0, com golos de Carolina Mendes (3), Hannah Wilkinson (2), Ana Capeta, Tatiana Pinto e Raquel Fernandes.

Por sua vez, as guerreiras do Minho ganharam 4-0 ao Ouriense, com golos de Vanessa (2), Jana e Machia.

Na classificação, o Benfica lidera, invicto, com 21 pontos, seguido de Sporting e Sp Braga, ambos com 18 pontos.

Resultados da 7.ª jornada:

Futebol Benfica 1-2 Benfica

Cadima 0-8 Sporting

Ouriense 0-4 Sp Braga

Estoril-Marítimo

Valadares Gaia-A dos Francos

Clube Albergaria-Ovarense

Classificação

1 - Benfica (58-1) 21 pontos

2 - Sporting (41-5) 18

3 - SC Braga (31-3) 18

4 - Futebol Benfica (18-11) 12

5 - Valadares Gaia (14-15) 12

6 - Clube Albergaria (18-11) 10

7 - Marítimo (12-21) 9

8 - Ouriense (12-16) 8

9 - Estoril Praia (5-17) 7

10-Ovarense (10-24) 4

11-UR Cadima (10-35) 4

12-A Dos Francos (5-75) 0





8ª Jornada

23Nov



Ovarense - Valadares Gaia 15h00



24Nov

Sporting - Futebol Benfica 14h00

A Dos Francos - Ouriense 15h00

Benfica - Clube Albergaria 15h00

Sp Braga - Estoril 15h00

Marítimo - UR Cadima 15h00