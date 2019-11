Cristiano Ronaldo confirma que tem jogado limitado pela Juventus

Cristiano Ronaldo confirma que tem jogado limitado fisicamente nas últimas três semanas e que se sacrificou nas partidas da Juventus e da seleção.

O jogador, no final do Luxemburgo - Portugal, que deu o apuramento para o Euro 2020, o capitão da equipa das quinas explicou a situação e garante que sempre compreendeu as substituições pelo seu clube.

“Nas últimas três semanas tenho jogado limitado, mas tentei ajudar a Juventus, mesmo lesionado. Ninguém gosta de ser substituído, mas entendo as substituições porque eu não estava bem, como nestes dois jogos da seleções não estava bem e continuo a não estar, mas quando é para sacrificar eu faço”, disse.



Cristiano Ronaldo lembra que na Juventus “o Inter está a fazer muita pressão e eu sacrifiquei-me em prol da equipa e aqui na seleção se não ganhássemos um dos dois jogos podíamos estar fora e sacrifiquei-me também pela seleção”.