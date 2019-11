Bruno Fernandes: “O facto de não sentirmos os pés tornou tudo mais difícil”

“A exibição foi boa dadas as condições, era na base de quantidade e não na qualidade, mas tivemos grande espírito, o campo estava muito difícil. O Luxemburgo também foi uma equipa muito aguerrida, que causou dificuldades, é normal, estavam a jogar contra os campeões da Europa. Correu tudo bem, o campo foi difícil para por a bola no chão, mais passes em profundidade, o facto de não sentirmos os pés tornou tudo mais difícil, mas o importante era a vitória. Defender o título sabe a muito. Sabemos que o título europeu custou muito a ganhar, temos responsabilidade grande agora sendo campeões europeus. Portugal tem sempre de sonhar e, como eu vi de fora, tentar ganhar jogo a jogo, é isso que nos poderá ajudar no Europeu.”

Diogo Jota: “Vitória na base do querer”

“Joguei um papel também nesse golo, o meu objetivo era entrar em campo e ajudar a atacar e a defender, houve muitas dificuldades em campo, a entrega do adversário, um relvado difícil, o frio, as condições eram difíceis. Sabíamos que a vitória tinha de ser na base do querer, somos os atuais campeões europeus, sabemos da responsabilidade que temos e sabemos que as equipas querem-nos ganhar, mas é jogo a jogo, e agora é pensar em tentar passar a fase de grupos primeiramente”

Danilo: Conseguimos mais um apuramento

"Conseguimos mais um apuramento, num campo difícil. Foi um jogo muito combativo, estivemos muito bem. Conseguimos fazer dois golos, o que não era fácil neste campo. Temos de estar cientes que vamos defender o nosso título. Era difícil calcular a intensidade do passe. Muitas vezes fazíamos um passe mais forte e a bola saltava muito. Outras vezes era menos forte e não chegava ao nosso jogador. Não conseguíamos sentir bem os pés, o que dificultou o nosso jogo".

Cristiano Ronaldo: "Parecia um campo de batatas"

“Qualificámo-nos, é sempre importante e um orgulho, para mim, representar a seleção. Ainda para mais com golos. Estou muito feliz por termos ganho, vai ser o meu quinto Europeu. É difícil jogar nestes campos. Como tiveram oportunidade de ver, parecia um campo de batatas, não sei como é possível seleções deste nível jogarem em relvados desta qualidade. Não foi um espetáculo bonito, mas fizemos o nosso trabalho, a prioridade era ganhar”

Pizzi

"Não devia ser permitido jogar num terreno destes a este nível, mas era o que tínhamos. A nossa mentalidade foi bastante positiva, metemos na cabeça que ia ser um jogo complicado, conseguimos a qualificação e agora é pensar no que vem aí"