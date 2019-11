Fernando Santos. “Como sempre lá estaremos como candidatos"

Portugal qualificou-se para a fase final do Euro 2020. Fernando Santos confirmou que o apuramento foi complicado. Já a exibição deste domingo foi difícil.

“Não foi uma exibição com nota artística, como hoje em dia se diz, como aconteceu contra a Lituânia. Antes do jogo não podia valorizar a situação do relvado, mas tínhamos noção de como estava e a verdade é que colocou alguns problemas, principalmente na circulação de bola e também no passe mais longo, os jogadores tiveram dificuldade em meter o pé na bola. Durante os primeiros 20 minutos não conseguimos acertar o ritmo de jogo e o Luxemburgo é uma equipa que pressiona bem e forte fisicamente”.

O selecionador nacional reforça que “a partir dos 25 minutos, as coisas ficaram mais equilibradas, passámos a jogar de forma diferente e fizemos o golo num lance que estava pensado e trabalhado”.

Fernando Santos reconhece que “foi um apuramento mais difícil do que esperávamos. Os empates em casa [Sérvia e Ucrânia] condicionaram, não é normal Portugal não ganhar em casa. Mas a verdade é que pelo meio, ganhámos uma competição, o que mostra o caráter e personalidade destes jogadores", disse em declarações à RTP.

Já na Sporttv, o técnico referiu que "na segunda parte tivemos de jogar como o jogo pedia, umas vezes menos bem, outras vezes melhor, mas sempre com a cabeça fria. Nunca entrámos no pontapé para frente, procuramos ter a bola, procurámos o segundo golo e ele depois apareceu com toda a justiça."



A finalizar, o selecionador elogiou os seus jogadores: "Acho que Portugal tem de estar orgulhoso destes jogadores. São 11 vezes consecutivas em fases finais, há que acreditar nestes jogadores. E como sempre lá estaremos como candidatos."