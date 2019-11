Papa Francisco surpreende pobres ao aparecer sem aviso em posto de saúde na Praça de São Pedro

Francisco estava acompanhado pelo presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, D. Rino Fisichella, que apresentou os médicos, enfermeiros e voluntários que trabalham nos ambulatórios.

O Papa despediu-se, após uma breve oração, seguindo para o Centro de Acolhimento do Palácio Migliori, a poucos metros da Praça de São Pedro.

O local, confiado à Esmolaria Apostólica, tem capacidade para receber 50 pessoas e será administrado pela comunidade católica de Santo Egídio.

Francisco foi acolhido pelo cardeal Konrad Krajewski, esmoler pontifício, que o conduziu numa breve visita ao edifício do Vaticano, que tem uma capela dedicada a São Jorge; dois andares são dedicados aos quartos.

No refeitório, o Papa lanchou com algumas pessoas que vivem no local e com voluntários – entre eles, com quem conversou sobre “a cultura do descarte e da necessidade de recuperar um sentido de responsabilidade pelos pobres”.

Francisco também “escutou a história de vida dos voluntários, que há muitos anos levam o jantar a quem vive pela estrada, e as dificuldades enfrentadas para organizar os funerais”, informa o portal Vatican News.

O Papa recordou que, quando era mais jovem, havia o costume de colocar mais um prato na mesa, principalmente em dias de festa, “para quem precisasse”, destacando a necessidade de “educar os jovens para a compaixão”.

À imagem dos anos anteriores, o pontífice vai almoçar no próximo domingo com um grupo de 1500 pobres, no auditório Paulo VI, do Vaticano, após a Missa na Basílica de São Pedro (09h00 em Lisboa).

O espaço de audiências vai acolher 150 meses para acolher pobres de Roma e várias dioceses italianas.

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa com a Carta Apostólica “Misericordia et misera” de 2016, na conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.