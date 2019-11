Porto. Trabalhadores da Cervejaria Galiza receberam parte do salário

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria informou este sábado que "os bons resultados das receitas diárias" desde que se iniciou o protesto do trabalhadores da Cervejaria Galiza, Porto, já permitiu pagar uma parte do salário de outubro.

"A manter-se esta boa ocupação, os trabalhadores poderão receber a totalidade do salário de outubro nos próximos dias", refere o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte em comunicado, no qual indica que está marcada para terça-feira uma reunião no Ministério do Trabalho com a gerência da Cervejaria Galiza.

Os trabalhadores dormiram várias noites nas instalações para impedir a retirada do equipamento pela proprietária da cervejaria. Em causa estava também o pagamento do subsídio de Natal de 2018 e da segunda tranche do salário deste mês.

A Cervejaria Galiza manteve, contudo, a sua atividade normal, tendo-se verificado "um aumento muito significativo de clientes desde que [na terça-feira] foi reaberta por força e ação determinada dos trabalhadores", refere o sindicato.

"Ontem [sexta-feira], ao jantar, este restaurante esteve completamente cheio, tendo-se verificado uma fila de clientes à porta por falta de lugares sentados como há muitos anos não se verificava", sublinha.

Apoio de figuras públicas



De acordo com o Sindicato, nestes "dias difíceis" para estes trabalhadores, "também figuras nacionais da cultura e da política foram à Galiza almoçar ou jantar, com o único propósito de manifestarem a sua solidariedade a estes trabalhadores".

