Há um ano sem apoios, a família de Vanessa vive à espera do despejo iminente

Após um ano de luta, a esperança desapareceu do rosto desta mãe de 31 anos. Continua a pagar a renda e a viver no mesmo T1 em Xabregas, com os dois filhos e um despejo prestes a bater-lhe à porta.



“Não há uma entidade que me ajude. Nem Segurança Social, nem a Santa Casa, Câmara de Lisboa, nada. Não me ajudam em nada, nem me perguntam. Mais depressa vocês [Renascença], ao fim de um ano, me procuraram do que qualquer pessoa que sabe da minha situação”, diz com tristeza e revolta.

Como consequência da ameaça de despejo, a mãe de dois começou a ter ataques de pânico. Uma baixa médica, que se acumula com um empréstimo que pediu para liquidar um outro empréstimo, reduziram-lhe drasticamente o rendimento e colocaram-na ainda mais abaixo do limiar da pobreza.