Derrocada em Borba, um ano depois. "Uma lição para evitar mais tragédias"

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018. Borba estava no rescaldo de uma das suas maiores celebrações. No dia anterior tinha terminado a Festa da Vinha e do Vinho. O presidente do município preparava-se para fazer, no final desse dia, juntamente com os vereadores, um balanço de mais uma edição do evento.

“Às quatro e meia da tarde, telefonaram-me da Câmara a dizer que tinha caído a estrada”, conta António Anselmo. O autarca pensou que “fosse uma outra, mais perto de Vila Viçosa, que de vez em quando tinha abatimentos”. Afinal, era a estrada municipal (EM) 255, que liga Borba a Vila Viçosa.

Nesse dia, há quase um ano, um troço de cerca de 100 metros colapsou, causando a morte de dois operários de uma empresa de extração de mármore que àquela hora operavam uma retroescavadora numa pedreira em atividade. A derrocada arrastou outras três pessoas, ocupantes de duas viaturas que, na altura, passavam no local e que acabaram por cair no plano de água de uma segunda pedreira, esta já desativada.

“Peguei no vereador Espanhol [vice-presidente do município] e fomos ao sítio e aquilo era qualquer coisa do outro mundo”, recorda o autarca, num encontro improvisado, várias vezes adiado, que acabou por juntar os jornalistas após insistentes pedidos de entrevista.

Uma estrada há muito sinalizada

Não obstante ter passado de nacional a municipal em 2005, a estrada 255 continuava a ser a via de ligação privilegiada pelas populações de Borba e Vila Viçosa. A preocupação com a segurança rodoviária, tendo em conta a proximidade das empresas do setor com a estrada e a constante circulação de veículos pesados e ligeiros, existia desde meados dos anos 1990, quando foi decidido o Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores (PROZOM).

O plano só ficaria pronto oito anos mais tarde e por essa altura, em Borba, já o Plano de Urbanização do concelho apontava para a construção de uma variante à EN 255. Seria construída em 2003, reduzindo, assim, os riscos para as populações e dando-lhes uma alternativa à antiga municipal.