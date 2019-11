Bragança. Oito estudantes hospitalizados por intoxicação com monóxido de carbono

Oito estudantes do Instituto Politécnico de Bragança foram hospitalizados este sábado devido a uma intoxicação por monóxido de carbono.

Três dos oito estudantes que partilhavam a casa começaram a ter sintomas como náuseas e vómitos e decidiram ligar para o serviço de emergência. Os médicos decidiram avaliar todos os moradores.

De acordo com fonte dos bombeiros, os estudantes tiveram a noite inteira com um aquecedor de alimentação elétrica ligado durante toda a noite. Terá sido isso, aliado ao facto de haver falta de circulação de ar durante toda a noite, que terá criado um ambiente com concentrações muito elevadas deste gás.

O que é o monóxido de carbono e como evitar concentrações elevadas em sua casa



O Monóxido de Carbono (CO) é um gás tóxico, sem cheiro, sem gosto e sem cor, e que resulta de qualquer processo de queima. É o gás tóxico com que mais contactamos todos os dias. No entanto, quando passa a existir em concentrações muito elevadas, pode provocar graves problemas de saúde.

Com o frio que se faz sentir, e caso use alguma forma de combustão - como lareiras - para se aquecer, eis alguns passos que a Proteção Civil aconselha para se manter em segurança: