Bastonário da Ordem dos Médicos admite que haja mais urgências a fechar à noite

O bastonário da Ordem dos Médicos receia que a urgência pediátrica do Garcia de Orta seja apenas a primeira em Portugal a encerrar durante a noite. Em declarações à Renascença, Miguel Guimarães especificou as unidades em risco, com destaque para o Centro Hospitalar do Algarve

“Em Faro e Portimão temos várias dificuldades objetivas, relativamente também à pediatria e obstetrícia. Há situações muito difíceis em hospitais como o de Beja, Évora e Portalegre. Obviamente que, depois de acontecer num hospital, uma situação destas pode ter replicações noutros hospitais”, detalhou.

Na leitura do bastonário, o encerramento noturno da urgência pediátrica do Garcia de Orta, em Almada, é uma “opção errada”. “Acho que a opção correta seria contratar os pediatras necessários para manter o serviço de urgência aberto”, apontou.

O Governo alega que não há interessados nos concursos para a contratação de novos médicos. Segundo Miguel Guimarães, tal sucede porque as condições de trabalho e os salários não são atraentes, pelo que se devem contratar médicos em “condições especiais”, como aconteceu no Algarve.