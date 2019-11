Veja também:

Um acidente com um trator, ocorrido em Friande, Felgueiras, distrito do Porto, provocou este sábado uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O acidente ocorreu cerca as 15h30, tendo-se deslocado para o local os Bombeiros de Felgueiras e o INEM, no total de 15 homens e duas viaturas.

De acordo com a fonte, o trator ter-se-á despistado, tendo sido necessário desencarcerar a vítima, que já se encontrava sem vida.