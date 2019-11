Tiroteio nos Estados Unidos faz cinco mortos, incluindo três crianças

Três crianças e dois adultos morreram este sábado num tiroteio registado na cidade de San Diego, na costa Oeste dos Estados Unidos.



Um rapaz de 11 anos ficou ferido e foi levado para um hospital para ser operado de urgência.

As vítimas mortais são três crianças, com 3, 5 e 9 anos de idade, e dois adultos: um homem com 31 anos e uma mulher com 29 anos.

Os corpos foram encontrados numa casa da zona residencial de Paradise Hills, em San Diego.

Matt Dobbs, da polícia de San Diego, disse aos jornalistas que o autor do crime será um dos membros da família, que depois se terá suicidado.

As autoridades encontram uma arma dentro da casa onde ocorreu o crime.