Protestos e confrontos no Irão após aumento de 50% do preço da gasolina

As forças de segurança e manifestantes envolveram-se este sábado em confrontos em várias cidades do Irão, por causa do aumento do preço dos combustíveis.



Os manifestantes saíram às ruas do país para gritar palavras de ordem contra o Governo um dia depois do anúncio de que o preço da gasolina vai subir 50% por cada litro e haverá racionamento.

A televisão estatal avança que a polícia envolveu-se em confrontos com o que chama de grupos de "desordeiros" em várias cidades, incluindo a capital Teerão, e disparou gás lacrimogéneo para dispersar os protestos.

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na cidade de Sirjan, durante uma manifestação na sexta-feira, adianta a agência de notícias ISNA.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram grupos de manifestantes a incendiarem edifícios, a confrontar a polícia e a montar barricadas nas estradas.