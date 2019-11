Coletes amarelos voltam às ruas de Paris. Polícia faz mais de 40 detidos

Um ano depois da primeira manifestação, o movimento dos coletes amarelos volta às ruas de Paris.

A polícia da capital francesa teve que recorrer a gás lacrimogéneo para afastar os manifestantes que quiseram assinalar um ano do movimento que começou como um protesto contra o aumento do preço dos combustíveis em França. De acordo com as autoridades francesas, já foram detidas mais de 40 pessoas.

Os confrontos entre manifestantes e polícia começaram perto de Porte de Champerret, por volta das 9h00 (10h00 em Portugal), enquanto os coletes amarelos se preparavam para marchar pela cidade, em direção à Gare d'Austerlitz, no sul da capital francesa. Foi nesse momento em que a polícia interveio de forma evitar que os manifestantes ocupassem uma autoestrada.

Pela cidade os manifestantes foram também montando barricadas de forma a impedir que o trânsito circulasse com recurso a barricadas e a chamas. Na conta oficial da polícia francesa no Twitter, foram partilhadas imagens nas forças de ordem a pôr fim a uma dessas barricadas.