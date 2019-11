Coletes Amarelos. Um "movimento histórico" que falhou os seus objetivos

Este domingo completa-se um ano desde o aparecimento do movimento de protesto dos "coletes amarelos". Um movimento que dividiu o país e a opinião pública e que criou um grande desafio à governação de Emmanuel Macron. Um ano depois, ativistas e analistas olham para movimento e classificam-no como "histórico" - apesar de, consideram, não ter levado grandes mudanças na vida política e social em França.

Ainda assim, a mudança chegou à vida dos que se manifestaram. Foi o caso de Jerome Rodrigues, um lusodescendente que perdeu um olho numa das manifestações.

"Sou uma personalidade pública. E isso mudou muita coisa", disse à Lusa Jerome Rodrigues. Uma bala de borracha atingiu um dos seus olhos. Desde aí, tornou-se um ícone da resistência e uma das principais figuras do movimento.

Uma fama que trouxe muita coisa negativa. "Houve um impacto muito negativo, tenho o Governo nas minhas costas, sou assediado na Internet e até já me mandaram para Portugal nas redes sociais. Eu, que nem sequer tenho nacionalidade portuguesa!", revela à agência de notícias.

O "colete amarelo", que conta com quase 50 mil seguidores nas redes sociais, tem viajado um pouco por toda a França para falar das suas ideias e tornou-se figura assídua na televisão francesa. "A parte positiva é fala com muita gente, aprender muito", salienta.

Uma mudança que não aconteceu



A vida do lusodescendente mudou, mas é o primeiro a admitir que as reivindicações do movimento estão ainda por ser conseguidas.

"Mudanças não [houve], porque não ganhámos quase nada. Mas a maneira de contestação é diferente. Mostrou um contrapoder que já não era feito pelos sindicatos ou a oposição política", diz.

A mesma perspetiva de Jerome é adoptada por Luc Rouban, diretor de investigação no Centre National de la Recherche Scientifique e na Sciences Po Paris, e especializado na transformação do Estado e nas elites.

"Os 'coletes amarelos' falharam. Conseguiram obter recuos por parte do Governo nalgumas questões de impostos, mas tudo que dizia respeito às mudanças do sistema político e à saída de Emmanuel Macron não teve qualquer resultado", indicou o investigador, precisando que muitas das reivindicações eram "utópicas" e que os franceses, apesar de tudo, gostam da V República.